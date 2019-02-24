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Где смотреть онлайн Челси - Манчестер Сити: расписание трансляций

воскресенье, 24 февраля 2019, 12:20

24 февраля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне пройдет финал Кубка английской лиги, в котором встретятся "Челси" и "Манчестер Сити".

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча - в 18.30.

В эфире украинского ТВ финал Кубка лиги транслироваться не будет. В России показ встречи также не запланирован. В Беларуси матч покажет "Сетанта Спорт+". Посмотреть встречу онлайн в сети можно будет на телеканале "bein Sports".

Напомним, в текущем сезоне "Челси" и "Ман Сити" встречались уже трижды. В матче за Суперкубок победу одержали "горожане" (2:0), в первом круге чемпионата Англии "Челси" выиграл дома (2:0), но во втором круге "Сити" разгромил соперника - 6:0.

Ранее "Апостроф" сообщал о том. что в ФИФА приняли жесткие меры в отношении "Челси".

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