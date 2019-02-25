Легендарный футболист дал прогноз на матчи "Динамо" с "Челси" в Лиге Европы

Звездный футболист киевского "Динамо" и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко оценил шансы украинской команды на выход в четвертьфинал Лиги Европы. На стадии 1/8 финала турнира "Динамо" сыграет с лондонским "Челси".

"Первое впечатление - можно играть. У Александра Хацкевича будут железные отмазки. Выиграют - герои. Проиграют - это же "Челси". Скорее всего, киевляне не пройдут лондонцев. Разве что случайно. хотя я буду болеть за "Динамо", - сказал известный футболист.

Первая игра "Челси" и "Динамо" состоится в Лондоне 7 марта. Ответная встреча состоится 14 марта в Киеве на НСК "Олимпийский".

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" откровенно высказался о перешедшем в "Шахтер" футболисте.