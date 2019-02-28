"Шахтер" назвал гигантскую сумму отступных за новичка

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что сумма отступных в контракте новичка команды Тете составляет 150 миллионов евро.

Слова Палкина приводит официальный сайт клуба.

"Мы приобрели Тете за 15 миллионов евро. 10 миллионов, полученные от продажи Ракицкого, плюс добавили часть от трансфера Фреда – и инвестировали в приобретение молодого талантливого футболиста. Верим, что это наше будущее, что Тете вырастет в большую звезду. Что касается клаусулы или отступных, то на сегодняшний день мы установили рекордную для нас сумму – 150 миллионов евро", - сказал Палкин.

19-летний Тете является воспитанником "Гремио", но не сыграл ни одного матча за первую команду бразильского клуба. Сыграл семь матчей за молодежную сборную Бразилии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" осуществил долгожданный трансфер.