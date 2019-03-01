"Барселона" сыграет с "Реалом" в специальном комплекте формы: опубликовано фото

Каталонская "Барселона" проведет матч чемпионата Испании против мадридского "Реала" в специальном комплекте формы.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Как сообщает издание TyC Sports, так клуб хочет отметить 20-летие с момента начала сотрудничества с производителем спортивной экипировки Nike.

В похожем комплекте формы каталонский клуб играл в сезоне 1998/99 года.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 2 марта в Мадриде. Начало встречи в 21:45.

Напомним, что в данный момент каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 57 очков в 25 матчах. У "Реала" третья строчка и 48 баллов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" высмеяла лучшего футболиста планеты.