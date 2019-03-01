В "Реале" приняли громкое решение по одному из самых дорогих футболистов мира

Мадридский "Реал" планирует продать валлийского нападающего Гарета Бэйла следующим летом.

Об этом сообщает AS.

Решение выставить игрока на трансфер принял президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

Отмечается, что руководство "Реала" разочаровано не только неубедительной игрой Бэйла, но еще и отношением футболиста к ценностям клуба.

Сам Бэйл также недоволен своим положением в "Реале" - при Сантьяго Солари валлиец перестал быть регулярным игроком основного состава.

Напомним, в 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. Этот трансфер входит в топ-10 самых дорогих в истории футбола.

На данный момент трансферная стоимость валлийца оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что капитан "Реала" получил дисквалификацию за подлую выходку в Лиге чемпионов.