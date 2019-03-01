РУС. | УКР.

пятница, 1 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

1 марта

18:31
Опубликованы фото и фамилия бойца ВСУ, умершего от ранений в последний день зимы
18:27
​Украина получила новый крупный кредит: названа сумма и сроки погашения
18:18
Нардеп раскрыл схему финансирования Зеленского деньгами "Приватбанка"
18:12
Никогда не читаю по бумажке: Яценюк рассказал, как в ООН обманул агентов Путина
18:08
В "Реале" приняли громкое решение по одному из самых дорогих футболистов мира
17:57
В кепке и с фингалом: в сети показали фото колоритного титушки на суде по делу Гандзюк
17:48
Курс доллара резко упал: опубликовано фото
17:37
Наливайченко спрогнозировал для Украины новый офшорный скандал: что известно
17:30
Гриценко отказался выходить на дебаты с Тарутой: подробности
17:25
Давно не спала полноценно: Тодоренко рассказала о тяжелом периоде
17:08
В Польше разгорелся скандал с украинскими мигрантами
16:52
Фонд Tuborg поможет молодым украинцам в развитии собственного бизнеса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В "Реале" приняли громкое решение по одному из самых дорогих футболистов мира

пятница, 01 марта 2019, 18:08

Мадридский "Реал" планирует продать валлийского нападающего Гарета Бэйла следующим летом.

Об этом сообщает AS.

Решение выставить игрока на трансфер принял президент "Королевского клуба" Флорентино Перес.

Отмечается, что руководство "Реала" разочаровано не только неубедительной игрой Бэйла, но еще и отношением футболиста к ценностям клуба.

Сам Бэйл также недоволен своим положением в "Реале" - при Сантьяго Солари валлиец перестал быть регулярным игроком основного состава.

Напомним, в 2013 году "Реал" купил Бэйла за 101 миллион евро. Этот трансфер входит в топ-10 самых дорогих в истории футбола.

На данный момент трансферная стоимость валлийца оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что капитан "Реала" получил дисквалификацию за подлую выходку в Лиге чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Челси - Тоттенхэм Хотспур - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реал - Барселона - 0:3 Хроника матча, видео голов

Шахтер - Александрия - 2:0 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: