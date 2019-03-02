Реал - Барселона: стартовые составы

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны" на матч 26-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 2 марта.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бэйл, Бензема

Запасные: Навас, Марсело, Вальверде, Васкес, Асенсио, Иско, Себальос

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Артур, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Семеду, Малком, Умтити, Видаль

Начало встречи в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании.