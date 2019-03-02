РУС. | УКР.

суббота, 2 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.75
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 марта

21:16
Отравление в придачу: в сети показали "плавающий сюрприз" в одном из супермаркетов Киева
20:49
Как коней рассматривает: сеть взорвало видео "подготовки российских вояк" Жириновским
20:48
Реал - Барселона: стартовые составы
20:17
Достали праздники: в сети пожаловались на патриотические мероприятия в Крыму
20:05
Система власти не прошла тест на противодействие коррупции - Тимошенко
19:49
Еще один кандидат снялся с президентских выборов в Украине
19:27
СБУ задержала военного и его "коллег" за продажу взрывчатки на полигоне: фото
19:15
Черноморец - Шахтер: видео гола
19:02
Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ: один украинский военнослужащий ранен
18:55
"Шахтер" одержал тяжелейшую победу над "Черноморцем" в чемпионате Украины: видеообзор
18:35
Под Черновцами из-за перехода церкви в ПЦУ подрались священники: подробности инцидента
18:13
В Киеве угонщики авто похитили работника СТО: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Реал - Барселона: стартовые составы

суббота, 02 марта 2019, 20:48

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и "Барселоны" на матч 26-го тура чемпионата Испании, который состоится сегодня, 2 марта.

РЕАЛ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Реал: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Регилон, Каземиро, Модрич, Кроос, Винисиус, Бэйл, Бензема

Запасные: Навас, Марсело, Вальверде, Васкес, Асенсио, Иско, Себальос

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Артур, Ракитич, Дембеле, Месси, Суарес

Запасные: Аленья, Силлессен, Коутиньо, Семеду, Малком, Умтити, Видаль

Начало встречи в 21:45.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Реал" проиграл "Барселоне" в Кубке Испании.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Реал - Барселона Онлайн-трансляция матча

Черноморец - Шахтер - 0:1 Хроника матча, видео гола

Тоттенхэм Хотспур - Арсенал - 1:1 Хроника матча, видео голов

Десна - Динамо - 1:2 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: