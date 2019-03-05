Дело в бороде: во Франции футболист выбыл из строя по необычной причине

Сенегальский полузащитник "Бордо" Юнусс Санкаре пропустил почти месяц из-за осложнений после перенесенной операции по имплантации бороды.

Об этом сообщает Get French Football News.

По сведениям источника, у футболиста началась лихорадка из-за неправильно проведенной операции. Пока неизвестно, когда он вернется на поле.

В последний раз сенегалец принимал участие в матчах 9 февраля.

29-летний Санкаре перешел в "Бордо" зимой 2017 года из "Лилля" за три миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей в чемпионате Франции, в которых отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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