В Турции приняли жесткое решение по футболисту, устроившего резню на поле

Полузащитник турецкого клуба "Амедспор" Мансур Чалар, который порезал нескольких соперников перед началом матча национального чемпионата с "Сакарьяспором" (1:1), наказан пожизненной дисквалификацией.

Об этом сообщает Fanatik.

Такое решение вынесла Федерация футбола Турции. Таким образом, Чалару запрещено принимать участие в футбольных матчах на профессиональном уровне. Также к делу подключилась турецкая прокуратура, поэтому игроку также грозит и уголовное дело.

Что касается "Амедспора", то к клубу пока никакие санкции применены не были. Стоит отметить, что представители "Амедспора" пытались опровергнуть факт нападения, но фотографии пострадавших игроков не дали им этого сделать.

Напомним, что Чалар пронес в руке лезвие и во время рукопожатий перед матчем, порезал нескольких соперников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в центре Киева неизвестные устроили побоище с футбольными фанатами из Германии.