"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед в важнейшем матче чемпионата Англии: видеообзор

Лондонский "Арсенал" в матче 30-го тура чемпионата Англии на своем поле принимал "Манчестер Юнайтед" и обыграл гостей со счетом 2:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Встреча была богатой на голевые моменты, однако реализовать футболисты смогли только два из них. На 12-й минуте встречи роскошный мяч забил Джака, запустив сферу по необычной траектории. Второй гол "канониры" забили с пенальти на 69-й минуте. Отличился Обамеянг.

Интересно, что "МЮ" имел несколько возможностей для того, чтобы сравнять счет. В частности, свои шансы не использовал Ромелу Лукаку.

Победа подняла "Арсенал" на четвертое место турнирной таблицы, которое ранее занимал "Манчестер Юнайтед".

Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:0

Голы: Джака, 12, Обамеянг, 69 (с пенальти)

Арсенал: Лено, Папастатопулос, Косельни, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Рэмси, Джака, Колашинац, Озил (Ивоби, 77), Ляказетт (Нкетиа, 86), Обамеянг (Суарес, 80)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Фред, Матич (Гринвуд, 80), Погба, Далот (Марсьяль, 70), Лукаку, Рашфорд

Предупреждения: Папастатопулос, Колашинац - Погба

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Арсенал" проиграл французскому "Ренну" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.