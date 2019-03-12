Манчестер Сити - Шальке: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Шальке" на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 12 марта, в Манчестере.

МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАЛЬКЕ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данило, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Давид Сильва, Стерлинг, Сане, Бернарду Силва, Агуэро

Запас: Мурич, Стоунз, Делф, Марез, Габриэл Жезус, Фоден, Хамфрис

"Шальке": Ферманн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, Сердар, Бенталеб, Коноплянка, Маккенни, Бургшталлер, Эмболо

Запас: Нюбель, Мендиль, Руди, Матондо, Кутуджу, Скрибски, Тойхерт

Начало встречи - в 22.00.

Напомним, в первом первом матче "Манчестер Сити" обыграл "Шальке" со счетом 3:2 на выезде.

Ранее "Апостроф" также опубликовал прогноз букмекеров на матч "Манчестер Сити" - "Шальке".