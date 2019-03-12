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Ювентус - Атлетико: стартовые составы

вторник, 12 марта 2019, 21:00

Стали известны стартовые составы туринского "Ювентуса" и мадридского "Атлетико", которые сыграют в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 12 марта. В первом матче "Атлетико" одержал победу со счетом 2:0.

ЮВЕНТУС - АТЛЕТИКО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

"Ювентус": Щесны, Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Спинаццола, Матюиди, Пьянич, Джан, Бернардески, Манджукич, Роналду

Запасные: Бентанкур, Касерес, Дибала, Кин, Николусси, Перин, Ругани

"Атлетико": Облак, Арьяс, Хименес, Годин, Хуанфран, Родри, Сауль, Лемар, Коке, Гризманн, Мората

Запасные: Адан, Савич, Монтеро, Витоло, Карро, Калинич, Корреа

Главный арбитр - Бьорн Куйперс (Нидерланды).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ювентус" обыграл "Наполи" в скандальном матче чемпионата Италии.

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