Барселона - Лион: стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанской "Барселоны" и французского "Лиона", на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 13 марта. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

БАРСЕЛОНА - ЛИОН: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Роберто, Бускетс, Ракитич, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес

Лион: Лопеш, Дюбуа, Денайер, Марсело, Марсал, Менди, Ндомбеле, Фекир, Тузар, Депай, Дембеле

Главный арбитр - Шимон Марциняк (Польша)

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Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" второй раз за неделю обыграла "Реал".