Динамо - Челси: стартовые составы

Стали известны стартовые составы киевского "Динамо" и лондонского "Челси" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, который состоится сегодня, 14 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский". В первом матче англичане выиграли со счетом 3:0.

ДИНАМО - ЧЕЛСИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19.55.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Сидклей, Гармаш.

Запасные: Бущан, Че Че, Андриевский, Буэно, Шабанов, Смирный, Алибеков.

Челси: Аррисабалага, Дзаппакоста, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо, Канте, Ковачич,Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Жиру, Виллиан.

Запасные: Кабальеро, Жоржиньо, Баркли, Азар, Педро, Аспиликуэта, Давид Луис.

Главный арбитр встречи - Тобиас Штилер (Германия)

Ранее "Апостроф" публиковал историю противостояний между "Челси" и "Динамо".