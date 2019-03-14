РУС. | УКР.

четверг, 14 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

09:40
Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций
09:38
Стало известно об ухудшении состояния Началовой
09:33
Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал супертурнира в США: опубликовано видео
09:33
​Гривна стремительно падает: свежие данные от НБУ
09:31
Смерть выдающегося украинского дипломата: названа его роль в сближении с ЕС
09:30
Назван главный минус украинцев, который может привести к уничтожению страны Кремлем
09:30
Настя Каменских призналась, за кого мечтала выйти замуж
09:20
Избиение школьниками пенсионера в Харькове: появились неожиданные подробности и видео
09:05
Где смотреть онлайн Динамо - Челси: расписание трансляций
08:57
Отстранение прокурора и след ФСБ: опубликовано полное видео заседания в Раде по военному скандалу
08:54
Под Винницей на ходу загорелся пассажирский автобус: видео и рассказ очевидца
08:29
Воздушный привет от ВСУ: появилось видео нового смертельного удара по боевикам на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

четверг, 14 марта 2019, 09:40

14 марта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде, состоится одиночная смешанная эстафета.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

В Украине транслировать одиночную смешанную эстафету чемпионата мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также покажут российские телеканалы "Первый канал" и "Матч ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

От Украины в гонке выступят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ 2019: КАЛЕНДАРЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ГОНОК

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина заняла седьмое место в смешанной эстафете чемпионата мира.

Фотовзгляд

Все галереи
Марш национальных дружин в центре Киева

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Динамо - Челси Онлайн-трансляция матча

Краснодар - Валенсия Онлайн-трансляция матча

Вильярреал - Зенит Онлайн-трансляция матча

Бавария - Ливерпуль - 1:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: