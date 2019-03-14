Где смотреть онлайн одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону: расписание трансляций

14 марта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в шведском Остерсунде, состоится одиночная смешанная эстафета.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО БИАТЛОНУ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ СМЕШАННОЙ ЭСТАФЕТЫ

В Украине транслировать одиночную смешанную эстафету чемпионата мира будут телеканалы "UA:Перший" и "Спорт 1". В прямом эфире гонку также покажут российские телеканалы "Первый канал" и "Матч ТВ". Также трансляция гонки будет доступна на спутниковом канале "Eurosport 1".

От Украины в гонке выступят Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина заняла седьмое место в смешанной эстафете чемпионата мира.