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Где смотреть онлайн Вильярреал - Зенит: расписание трансляций

четверг, 14 марта 2019, 10:20

Испанский "Вильярреал" и российский "Зенит" 14 марта проведут ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет на "Эстадио де ла Серамика" в Вильярреале.

ВИЛЬЯРРЕАЛ - ЗЕНИТ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Встреча начнется в 22.00.

В эфире украинского ТВ матч транслироваться не будет. Прямая трансляция встречи будет доступна на российском телеканале "Матч ТВ".

Отметим, что букмекеры считают "Вильярреал" фаворитом матча. На победу хозяев дается коэффициент 1,96, на ничью - 3,70, а на победу "Зенита" - 3,90.

Напомним, как сообщал "Апостроф", первый матч прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой "Вильярреала" со счетом 3:1.

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