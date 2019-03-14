Свитолина - Андрееску: прогноз букмекеров и где смотреть матч 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в полуфинале турнира серии Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе сыграет против канадской теннисистки Бьянки Андрееску.

Матч пройдет в ночь с 15 на 16 марта по Киеву. Ориентировочное начало встречи - в 03.00.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Планета".

Букмекеры считают Свитолину фаворитом этого противостояния. На то, что в финал турнира выйдет украинская теннисистка, можно поставить с коэффициентом 1,73. В то же время на успех Андрееску дается коэффициент 2,10.

Напомним, Свитолина впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в 1/4 финала Свитолина прошла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову.