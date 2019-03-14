Украинская биатлонистка стала победительницей гонки на престижном турнире

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова заняла первое место в спринтерской гонке этапа Кубка IBU, который прошел в Мартеле.
Абрамова завершила дистанцию в 7,5 километров за 23 минуты 14 секунд, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова. В призовую тройку также вошла представительница Швеции Джоанна Скоттхайм.
Также в топ-10 финишировала еще одна украинка Надежда Белкина, которая заняла восьмое место.
Результаты гонки:
1. Ольга Абрамова (Украина) (0+0) 23:14,7
2. Кристина Резцова (Россия) (1+0) +23,9
3. Джоанна Скоттхайм (Швеция) (0+0) +25,1
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8. Надежда Белкина (Украина) (1+1) +47,6
17. Яна Бондарь (Украина) (2+2) +1:24,5
37. Дарья Блашко (Украина) (1+1) +2:41,0
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