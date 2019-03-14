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Украинская биатлонистка стала победительницей гонки на престижном турнире

четверг, 14 марта 2019, 15:45

Украинская биатлонистка Ольга Абрамова заняла первое место в спринтерской гонке этапа Кубка IBU, который прошел в Мартеле.

Абрамова завершила дистанцию в 7,5 километров за 23 минуты 14 секунд, не допустив ни одного промаха. Второе место заняла россиянка Кристина Резцова. В призовую тройку также вошла представительница Швеции Джоанна Скоттхайм.

Также в топ-10 финишировала еще одна украинка Надежда Белкина, которая заняла восьмое место.

Результаты гонки:

1. Ольга Абрамова (Украина) (0+0) 23:14,7

2. Кристина Резцова (Россия) (1+0) +23,9

3. Джоанна Скоттхайм (Швеция) (0+0) +25,1

...

8. Надежда Белкина (Украина) (1+1) +47,6

17. Яна Бондарь (Украина) (2+2) +1:24,5

37. Дарья Блашко (Украина) (1+1) +2:41,0

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец Дмитрий Пидручный сенсационно завоевал золотую чемпионата мира по биатлону.

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