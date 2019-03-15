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Где смотреть онлайн жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов: расписание трансляций

пятница, 15 марта 2019, 09:03

15 марта в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/4 финала главного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов.

ЖЕРЕБЬЕВКА 1/4 ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ

Начало - в 13.00.

Прямую трансляцию жеребьевки можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также событие будет транслировать российский телеканал "Матч ТВ".

Напомним, борьбу на этой стадии турнира продолжат восемь клубов: "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Аякс" (Нидерланды), "Порту" (Португалия), "Ювентус" (Италия) и "Барселона" (Испания).

Отметим, что в ходе жеребьевки также будет решено, победители каких пар встретятся в полуфинале.

При жеребьевке не будет сеяных команд, и представители одной страны смогут сыграть друг против друга.

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