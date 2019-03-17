Это вам не "Динамо": "Челси" проиграл середняку чемпионата Англии - видеообзор

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Челси" проиграл "Эвертону" со счетом 0:2. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе "Гудисон Парк".

Победу хозяевам принесли голы Ришарлисона и Сигурдссона, которые были забиты во втором тайме.

После матча "Челси" остался на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Эвертон" поднялся на 11-ю позицию.

"Эвертон" – "Челси" - 2:0 (0:0)



Голы: Ришарлисон, 49, Сигурдссон, 72

"Эвертон": Пикфорд, Коулмэн, Кин, Мина, Динь, Гуйе, Андре Гомеш (Шнайдерлин, 68), Ришарлисон, Сигурдссон (Дэвис, 86), Бернард (Уолкотт, 78), Кэлверт-Льюин.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луиз, Алонсо, Канте, Жоржиньо (Хадсон-Одои, 74), Баркли (Лофтус-Чик, 65), Педро, Игуаин (Жиру, 66), Азар.

Предупреждения: Алонсо (36), Андре Гомеш (59), Рюдигер (61).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Челси" уничтожил киевское "Динамо" в Лиге Европы.