Нужно было увольнять: Хацкевич отметился нелепым заявлением о тренере "Челси"

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, комментируя свою возможную отставку, сделал нелепое заявление о главном тренере "Челси" Маурицио Сарри.

Слова Хацкевича приводит "Динамомания".

"Мое спокойное отношение к вопросу об отставке? Тогда Сарри нужно было увольнять еще до матчей с нами, но там человек работает, и все уже забыли, а вы про какие-то отставки. Тогда тут нужно после каждой игры убирать тренера", - сказал Хацкевич.

Напомним, "Динамо" разгромно проиграло "Челси" на "Олимпийском" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (0:5), после чего фанаты требовали увольнения Хацкевича.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал возможное увольнение Хацкевича.