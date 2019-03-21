В Европе разоблачили всемирную допинговую сеть: первые подробности

Немецкие и австрийские следователи в результате операции "Кровопускание" раскрыли всемирную допинговую сеть.

Об этом сообщает DW.

Как заявил генеральный прокурор Мюнхена Кай Гребер, у следственных органов появились данные в отношении 21 спортсмена из восьми стран Европы после допроса главного подозреваемого доктора Марка С из Эрфурта. Эти спортсмены представляют пять видов спорта. Три из них - беговые лыжи, велоспорт и триатлон. Еще два вида Гребер не стал называть в интересах следствия.

Гребер заявил о "трехзначном числе случаев забора крови", которые проводились по всему миру с 2011 года по февраль 2019 года, а также о "колоссальной" доказательной базе и "объемных" заявлениях главного подозреваемого. Полный масштаб допинговых нарушений пока не ясен.

Атлеты платили доктору Марку С от 4 до 12 тысяч евро за один сезон. Также отмечается, что два человека из "эрфуртской сети" посещали зимнюю Олимпиаду-2018 с целью переливания крови - чтобы снабдить спортсменов обогащенной кровью.

В ходе операции уже были задержаны девять спортсменов, включая австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, а также неназванных спортсменов из Эстонии и Казахстана. Подозреваемому по каждому случаю грозит от одного до десяти лет тюрьмы.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что российских спортсменов жестко наказали за допинг.