Португалия - Украина: история противостояний

22 марта в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Начало игры в 21:45. Главный арбитр - Клеман Тюрпен (Франция).

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Сборные Португалии и Украины ранее дважды встречались в официальных матчах. Произошло это в отборочном турнире чемпионата мира-1998. Тогда команды обменялись домашними победами. Сначала сильнее оказались украинцы - 2:1, а затем португальцы взяли реванш со счетом 1:0.

В одной группе с португальцами и украинцами также выступят сборные Литвы, Люксембурга и Сербии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины прогулялась по Лиссабону перед матчем с Португалией.