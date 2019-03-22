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Португалия - Украина: история противостояний

пятница, 22 марта 2019, 09:41

22 марта в матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы сборная Украины на выезде сыграет с национальной командой Португалии. Встреча состоится в Лиссабоне на стадионе "Да Луш". Начало игры в 21:45. Главный арбитр - Клеман Тюрпен (Франция).

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Сборные Португалии и Украины ранее дважды встречались в официальных матчах. Произошло это в отборочном турнире чемпионата мира-1998. Тогда команды обменялись домашними победами. Сначала сильнее оказались украинцы - 2:1, а затем португальцы взяли реванш со счетом 1:0.

В одной группе с португальцами и украинцами также выступят сборные Литвы, Люксембурга и Сербии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что сборная Украины прогулялась по Лиссабону перед матчем с Португалией.

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