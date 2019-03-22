Португалия - Украина: прогноз букмекеров на матч квалификации Евро-2020

Сборная Украины стартует в квалификации на Евро-2020 выездным матчем против действующих чемпионов Европы сборной Португалии. Встреча пройдет 22 марта.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Букмекеры считают украинскую сборную аутсайдером этого поединка. На победу "желто-синих" дается коэффициент 7,50, тогда как на успех Португалии - 1,44. Ничья оценивается коэффициентом 3,80.

ПОРТУГАЛИЯ - УКРАИНА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Отметим, что Украина и Португалия ранее встречались только в 1996 году, когда обменялись домашними победами в квалификации на чемпионат мира-1998 (2:1 в Украине и 1:0 в Португалии).

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что сборная Португалии огласила состав на матч против Украины.