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Надо закрывать лавочку: экс-игрок сборной Украины резко высказался о натурализации

пятница, 29 марта 2019, 11:50

Бывший футболист "Днепра" и "Карпат" Артем Федецкий поделился мнением о натурализации иностранных футболистов для сборной Украины.

Слова Федецкого приводит FootBoom.

"Надо закрывать эту лавочку. Это сборная Украины, а не клуб, где можно все делать в своих интересах. У нас достаточно много классной молодежи, с которой надо работать. Результат? Это уже совсем другой вопрос. Если вы хотите результат, да, можно натурализовать 11 игроков из других стран, но я считаю, что это будет неправильно. Украина всегда славилась хорошими игроками. Но важно иметь и патриотизм. Только украинец понимает, что такое играть за свою страну", – заявил Федецкий.

В данный момент за сборную Украины выступают два натурализованных бразильца - Марлос и Мораес. Из-за последнего в последние дни разгорелся серьезный скандал. Сборные Португалии и Люксембурга требуют пересмотреть результаты матчей с Украиной в отборочном турнире Евро-2020 из-за участия в них Мораеса.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в ФФУ сделали заявление о скандале с бразильцем в сборной Украины.

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