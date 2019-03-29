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Назван лучший игрок чемпионата Украины в марте: опубликовано фото

пятница, 29 марта 2019, 14:43

Полузащитник "Карпат" Марьян Швед признан лучшим игроком чемпионата Украины по итогам марта.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Швед был признан лучшим по итогам голосования болельщиков. За полузащитника "Карпат" свои голоса отдал 41% респондентов.

Вторым по итогам голосования стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (33%), а третьим - полузащитник "Шахтера" Тайсон (11%). Остальные претенденты набрали менее 5% голосов.

В трех турах весенней части сезона Швед провел три матча, в которых забил три гола.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стали известны даты ближайших матчей чемпионата Украины.

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