Назван лучший игрок чемпионата Украины в марте: опубликовано фото

Полузащитник "Карпат" Марьян Швед признан лучшим игроком чемпионата Украины по итогам марта.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Швед был признан лучшим по итогам голосования болельщиков. За полузащитника "Карпат" свои голоса отдал 41% респондентов.

Вторым по итогам голосования стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков (33%), а третьим - полузащитник "Шахтера" Тайсон (11%). Остальные претенденты набрали менее 5% голосов.

В трех турах весенней части сезона Швед провел три матча, в которых забил три гола.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что стали известны даты ближайших матчей чемпионата Украины.