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Непобедимый украинский боксер проведет бой за первый титул в карьере

пятница, 29 марта 2019, 14:25

Украинский боксер Александр Тесленко (15-0, 12 КО) проведет бой за первый титул в карьере.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Тесленко встретится с бразильцем Фабио Мальдонадо (26-1, 25 КО). Поединок состоится 29 марта в рамках вечера бокса в канадском Торонто. На кону этого боя будет стоять пояс WBA/NABA в супертяжелом весе.

26-летний Тесленко в 2012 году становился серебряным призером чемпионата Украины в любителях. В любительском боксе Тесленко провел 247 боев, в которых одержал 224 победы при 23 поражениях.

В этот день проведут бои еще два украинца: Станислав Скороход (17-2, 14 КО) и Александр Войтенко (2-0, 1 КО).

Ранее "Апостроф" сообщал, что всемирный боксерский совет принял важное решение по Усику.

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