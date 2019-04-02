Известный боксер может уехать из Украины: названа причина

Бой Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) против японца Никито Аракавы (32-6, 18 КО), который состоится в киевском "Дворце спорта", может стать для украинского боксера последним поединком в Украине.

Об этом сообщает Sport Arena.

Дело в том, что Беринчик попал в сферу интересов американской промоутерской компании, которая предложила K2 Promotions стать сопромоутерами украинца. Если американская и украинская компании договорятся о сотрудничестве, то следующие бои Беринчик будет проводить уже на территории США.

Решение о сопромоушене будет принято после боя Беринчика против Аракавы, на котором будут присутствовать представители американской компании.

Отметим, что девять из десяти боев на профи-ринге Беринчик проводил в Украине, а еще один - в Венгрии.

Напомним, бой Беринчик - Аракава пройдет 20 апреля. Украинский боксер будет защищать титул WBO International.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский боксер одержал уверенную победу в России.