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Известный боксер может уехать из Украины: названа причина

вторник, 02 апреля 2019, 13:32

Бой Дениса Беринчика (10-0, 7 КО) против японца Никито Аракавы (32-6, 18 КО), который состоится в киевском "Дворце спорта", может стать для украинского боксера последним поединком в Украине.

Об этом сообщает Sport Arena.

Дело в том, что Беринчик попал в сферу интересов американской промоутерской компании, которая предложила K2 Promotions стать сопромоутерами украинца. Если американская и украинская компании договорятся о сотрудничестве, то следующие бои Беринчик будет проводить уже на территории США.

Решение о сопромоушене будет принято после боя Беринчика против Аракавы, на котором будут присутствовать представители американской компании.

Отметим, что девять из десяти боев на профи-ринге Беринчик проводил в Украине, а еще один - в Венгрии.

Напомним, бой Беринчик - Аракава пройдет 20 апреля. Украинский боксер будет защищать титул WBO International.

Ранее "Апостроф" также сообщал о том, что украинский боксер одержал уверенную победу в России.

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