Александрия - Шахтер: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Александрии" и "Шахтера" на матч 23-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 3 апреля.

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 17:00.

"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец, Цуриков, Полярус, Запорожан, Лучкевич, Ситало, Шендрик, Гречишкин, Задерака.

Запасные: Рудык, Микицей, Довгий, Пономарь, Шастал, Банада, Дедечко.

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава, Болбат, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Нем, Патрик, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Дентиньо, Марлос, Малышев, Соломон, Майкон

Главный арбитр - Денис Шурман.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал крупную победу над клубом Премьер-лиги в контрольном матче.