РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Спорт

Выборы президента 2019

Новости

3 апреля

16:25
Почему именно обувь? У Путина опешили, услышав о внезапной бедности россиян
16:22
​В "Нафтогазе" ответили Гройсману по снижению цен на газ для украинцев
16:15
Александрия - Шахтер: стартовые составы
15:59
Зеленский или Порошенко: в России назвали фаворита Москвы во втором туре
15:30
В Киеве на детской площадке обнаружили мины: фото
15:24
В Киеве объявили о масштабной замене теплосети: когда начнется ремонт
15:23
В Одессе посреди улицы прогремел взрыв: первое видео
15:20
В ФФУ приняли очень странное решение по матчу "Шахтер" - "Динамо"
15:07
Путин приехал на открытие завода Mercedes на китайском лимузине: видео
14:56
Офицер ВСУ показал свежие фото российской техники на Донбассе
14:56
Дело ВиЭйБи Банка: у Бахматюка считают, что у детективов НАБУ есть личностные мотивы
14:55
В лучшем клубе мира приняли важное решение по вратарю сборной Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Александрия - Шахтер: стартовые составы

среда, 03 апреля 2019, 16:15

Стали известны стартовые составы "Александрии" и "Шахтера" на матч 23-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 3 апреля.

АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало матча в 17:00.

"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец, Цуриков, Полярус, Запорожан, Лучкевич, Ситало, Шендрик, Гречишкин, Задерака.

Запасные: Рудык, Микицей, Довгий, Пономарь, Шастал, Банада, Дедечко.

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Хочолава, Болбат, Исмаили, Степаненко, Коваленко, Нем, Патрик, Тайсон, Мораес

Запасные: Шевченко, Матвиенко, Дентиньо, Марлос, Малышев, Соломон, Майкон

Главный арбитр - Денис Шурман.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал крупную победу над клубом Премьер-лиги в контрольном матче.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Заря - Динамо Онлайн видео трансляция матча

Александрия - Шахтер Онлайн-трансляция матча

Ливерпуль - Тоттенхэм - 2:1 Хроника матча, видео голов

Гвоздик - Нгумбу Хроника и видео чемпионского боя

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: