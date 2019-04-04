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Передумал: скандальный боец ММА Макгрегор отметился новым неожиданным заявлением

четверг, 04 апреля 2019, 11:53

Скандальный боец ММА Конор Макгрегор объявил о возвращении в октагон всего через девять дней после заявления о завершении карьеры.

Об этом Макгрегор сообщил в Twitter.

"Я хочу двигаться вперед вместе с фанатами, какую бы религию они ни исповедовали и откуда бы ни были. Все религии призывают нас быть лучше. Этот мир един для всех. Так что увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

Отметим, что после объявления о завершении карьеры 30-летний Макгрегор устроил перепалку в соцсетях со своим бывшим соперником Хабибом Нурмагомедовым, оскорбив супругу дагенстанского бойца. Позже ирландец удалил свои твиты.

Также стало известно, что полиция Ирландии ведет уголовное расследование в отношении Макгрегора о сексуальном насилии.

Напомним, ранее "Апостроф" также сообщал о том, что Макгрегор бросил вызов звезде Голливуда.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
Теги: Макгрегор, ММА

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