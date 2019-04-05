В "Шахтере" рассказали, за счет чего планируют обыграть "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека пообщался с журналистами на тему предстоящего матча 1/4 финала Кубка Украины против "Динамо".

ШАХТЕР - ДИНАМО: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наставник "горняков" считает, что его команда должна искоренить ошибки в защите и реализовать свои моменты в нападении.

"Последние матчи доказывают тенденцию нашего доминирования на поле. Зачастую результат строится на наших ошибках в тех эпизодах, которые "Динамо" создает против нас, а их не так уж и много. Мы не должны ошибаться в обороне.

В атаке же всегда доминируем, создаем много моментов. С "Динамо" нужно играть надежнее в защите, плюс верить в то, что мы можем создавать возможности в атаке и их реализовывать", - сказал он.

ШАХТЕР - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Фонсека добавил, что все поединки с "Динамо" сложные, так как соперник очень быстро садится в оборону.

"Иногда крайне сложно раскрыть зоны. Однако в любом случае мы постараемся подготовить команду наилучшим образом, чтобы это сделать", - отметил португалец.

Напомним, что матч пройдет 7 апреля в Харькове. Начало встречи в 17:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Федерация футбола Украины назначила на матч 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" - "Динамо" арбитра с очень небольшим опытом работы на высоком уровне.