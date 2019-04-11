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Манчестер Юнайтед - Барселона: видеообзор

четверг, 11 апреля 2019, 06:59

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" уступил "Барселоне" со счетом 0:1. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Единственный гол был забит на 12-й минуте. Форвард "Барселоны" Луис Суарес пробил головой с близкого расстояния, мяч зацепил защитника манкунианцев Люка Шоу и влетел в ворота.

Ответная игра состоится в Испании 16 апреля.

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Барселона" Испания - 0:1 (0:1)

Гол: Шоу (12, автогол)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Шоу, Янг, Погба, Фред, Мактомини, Диогу Далот (Лингард, 74), Рэшфорд (Перейра, 85), Лукаку (Марсьяль, 68).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Альба, Нелсон Семеду, Лангле, Артур (Серджи Роберто, 66), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Видаль, 65), Месси, Суарес.

Предупреждения: Бускетс (17), Шоу (19), Видаль (71), Лингард (76).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что команда украинца Зинченко неожиданно проиграла в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

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