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Украинский боксер получил пояс суперчемпиона мира: опубликовано фото

четверг, 11 апреля 2019, 19:55

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает официальный Twitter WBO.

Титул суперчемпиона дает Ломаченко право быть обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO в любой весовой категории. Кроме того, в случае поражения в чемпионском бою, Ломаченко получит право на обязательный реванш.

Напомним, что в данный момент 31-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Ранее ему уже был вручен пояс суперчемпиона мира по версии WBA.

12 апреля Ломаченко проведет бой с британцем Энтони Кроллой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко хочет провести бой с легендарным бойцом UFC Конором Макгрегором.

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