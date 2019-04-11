Украинский боксер получил пояс суперчемпиона мира: опубликовано фото

Украинский боксер Василий Ломаченко (12-1, 9 КО) стал обладателем пояса суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Об этом сообщает официальный Twitter WBO.

Титул суперчемпиона дает Ломаченко право быть обязательным претендентом на чемпионский пояс WBO в любой весовой категории. Кроме того, в случае поражения в чемпионском бою, Ломаченко получит право на обязательный реванш.

Напомним, что в данный момент 31-летний Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO. Ранее ему уже был вручен пояс суперчемпиона мира по версии WBA.

12 апреля Ломаченко проведет бой с британцем Энтони Кроллой.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко хочет провести бой с легендарным бойцом UFC Конором Макгрегором.