Ливерпуль - Челси: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Челси" на матч 34-го тура чемпионата Англии, который состоится сегодня, 14 апреля. Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

ЛИВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСИ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньоле, Ловрен, Милнер, Ориги, Шакири, Старридж, Вейналдум

Челси: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Давид Луис, Эмерсон, Канте, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Виллиан

Запасные: Кабальеро, Кристенсен, Баркли, Ковачич, Педро, Жиру, Игуиан

Начало матча в 18:30.

Главный арбитр - Майкл Оливер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что полузащитник "Челси" Эден Азар забил потрясающий по красоте гол.