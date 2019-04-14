Травма Ломаченко в чемпионском бою: названы сроки восстановления

Украинский боксер Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) получил травму руки в чемпионском бою с британцем Энтони Кроллой (34-7-3, 13 КО), но она оказалась несерьезной.

Об этом рассказал промоутер украинца Эгис Климас в интервью ESPN.

"Ломаченко вывихнул костяшку руки, так что операции не понадобилось. Ему просто вправили ее на место. В течение трех недель Василий будет в гипсе, но с ним все в порядке. Скорее всего, он вернется в ринг в сентябре", - сказал Климас.

Напомним, что Ломаченко одержал победой над Кроллой нокаутом и защитил принадлежащие ему титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что соцсети резво отреагировали на бой Ломаченко.