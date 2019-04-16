Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы

Стали известны стартовые составы испанской "Барселоны" и английского "Манчестер Юнайтед" на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 16 апреля.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Артур, Коутиньо, Месси, Суарес.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джонс, Линделеф, Смоллинг, Янг, Фред, Мактоминай, Погба, Лингард, Марсьяль, Рэшфорд.

Главный арбитр - Феликс Брых (Германия).

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