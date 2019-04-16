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Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео
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Где смотреть онлайн Барселона - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций
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Где смотреть онлайн Барселона - Манчестер Юнайтед: расписание трансляций

вторник, 16 апреля 2019, 10:23
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16 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов сыграют испанская "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" запланирована на телеканале "Футбол 1". Также встречу можно посмотреть в прямом эфире на российских телеканалах "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 2".

БАРСЕЛОНА - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Напомним, что в первом матче "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 1:0.

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообща, что Месси спас "Барселону" от потери очков в чемпионате Испании.

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