Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций

17 апреля в матче полуфинала Кубка Украины сыграют представитель Первой лиги "Днепр-1" и действующий чемпион страны донецкий "Шахтер".

ДНЕПР-1 - ШАХТЕР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Игра начнется в 18:30.

Прямая трансляция матча "Днепр-1" - "Шахтер" запланирована на телеканале "2+2".

Днепропетровская команда впервые в своей истории сыграет в полуфинале национального кубка. Коллектив близок к выходу в Премьер-лигу Украины в следующем сезоне. После 21-го сыгранного тура команда набрала 53 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице.

Букмекеры считают, что "Шахтер" не испытает проблем в матче со скромным соперником. На победу "горняков" установлен коэффициент 1,20. На победу "Днепр-1" - 13,50.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названо имя лучшего игрока 24-го тура чемпионата Украины.