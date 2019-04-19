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Украинский чемпион мира сделал громкое заявление о готовности воевать за страну

пятница, 19 апреля 2019, 09:47
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Украинский спортсмен Дмитрий Пидручный, ставший первым в истории страны чемпионом мира по биатлону, заявил о готовности пойти на фронт защищать страну.

Об этом он рассказал в интервью XSport.

"Никогда об этом не задумывался, но если возникнет такая ситуация, то пойду защищать страну. Я принимал присягу, это моя страна, где живет моя семья. Даже не думал о том, что можно куда-то сбежать", - сказал биатлонист.

Пидручный выиграл первую золотую медаль для Украины в мужском биатлоне на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) в текущем году. Он стал победителем гонки преследования. Минувший сезон в Кубке мира он завершил на 18-м месте.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион мира задумался о карьере снайпера.

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