"Ливерпуль" одержал важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф" со счетом 2:0.

На 57-й минуте счет открыл Жоржиньо Вейналдума, который замкнул прострел с углового. На 81-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Джеймс Милнер, реализовавший пенальти.

Благодаря победе "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, обойдя "Манчестер Сити" на два очка. Впрочем, у "Сити" есть игра в запасе.

"Кардифф" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 57, Милнер, 81 (с пенальти)

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Моррисон, Гуннарссон, Камараса, Мендес-Лэйнг, Роллс (Бакуна, 79), Хойлетт (Мерфи, 83), Ньяссе (Зохоре, 67).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Александер-Арнолд (Гомес, 86), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" феерично вышел в полуфинал Лиги чемпионов.