RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

21 апреля

20:06
Как украинцы голосуют за президента - объявлены результаты экзит-полов: онлайн видеомарафон
20:02
"Ливерпуль" одержал важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор
19:54
Кто выиграл президентские выборы в Украине: обнародованы результаты экзит-полов
19:49
​Математик позабавил сеть экспериментом с десятками тысяч Skittles: фото
19:14
​Возле Луцка автобус с людьми попал в смертельное ДТП: первые фото
18:49
Гигантский отрыв: во Франции определился чемпион
18:47
​Будет размазня: в "Квартале 95" рассказали о жизни после Зеленского, видео
18:21
​В Киеве произошло страшное ДТП с пешеходом-нарушителем: фото
17:57
"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение в чемпионате Англии: видеообзор
17:49
​В Грузии задержали многодетную украинку: ей выдвинуты страшные обвинения
17:27
​Какая погода ждет Украину в начале недели: синоптик дала ответ
17:00
Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Ливерпуль" одержал важнейшую победу в чемпионате Англии: видеообзор

воскресенье, 21 апреля 2019, 20:02
переглянути новину українською

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на выезде обыграл "Кардифф" со счетом 2:0.

На 57-й минуте счет открыл Жоржиньо Вейналдума, который замкнул прострел с углового. На 81-й минуте преимущество мерсисайдцев увеличил Джеймс Милнер, реализовавший пенальти.

Благодаря победе "Ливерпуль" вернулся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, обойдя "Манчестер Сити" на два очка. Впрочем, у "Сити" есть игра в запасе.

"Кардифф" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:0)

Голы: Вейналдум, 57, Милнер, 81 (с пенальти)

"Кардифф": Этеридж, Манга, Беннетт, Пелтьер, Моррисон, Гуннарссон, Камараса, Мендес-Лэйнг, Роллс (Бакуна, 79), Хойлетт (Мерфи, 83), Ньяссе (Зохоре, 67).

"Ливерпуль": Алиссон, Матип, Александер-Арнолд (Гомес, 86), ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта (Фабиньо, 71; Милнер, 75), Мане, Салах, Фирмино.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Ливерпуль" феерично вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Беринчик - Аракава: Хроника чемпионского боя

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 1:0 Хроника матча, видео голов

Наполи - Арсенал - 0-1 Хроника матча, видео гола

Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур - 4:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: