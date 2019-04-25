Знаменитый украинский спортсмен принял неожиданное решение о своем будущем

Украинский прыгун в воду Илья Кваша принял решение о завершении спортивной карьеры.

Слова Кваши приводит "Спорт-Экспресс в Украине"

"Обстоятельства сложились таким образом, что я физически не смог выполнять ту нагрузку, которая была необходима для достижения высоких результатов, а гарантий никто не давал. То есть, грубо говоря, никто не мог сказать, что со мной все будет хорошо, мол 50 на 50.

Проблема состояла в общем состоянии. У меня же была сложная операция на левой почке. Чем больше я начинал грузится, тем больше ощущалась усталость. Восстановление давалось тяжело. Показатели сначала были на нормальном уровне, но чем больше я тренировался, тем хуже себя чувствовал и тут уже было не до шуток. Сложно далось решение об окончании карьеры, но я считаю, что поступил правильно. Потому что рисковать здоровьем – это одно, а рисковать уже нормальной жизнью – совершенно другое", - рассказал Кваша.

31-летний Кваша становился бронзовым призером летних Олимпийских игр 2008 года, а также семикратным чемпион Европы. Кроме того, в его активе серебряные медали чемпионатов мира 2006 и 2013 годов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный баскетболист объявил о завершении карьеры.