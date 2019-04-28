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Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Челси: расписание трансляций

воскресенье, 28 апреля 2019, 11:40
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28 апреля в Манчестере пройдет центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный "Манчестер Юнайтед" примет лондонский "Челси".

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Начало противостояния в 18:30 по киевскому времени.

Прямая трансляция противостояния пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ! Футбол 1".

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже потеряли шансы на чемпионский титул в Англии и сейчас ведут упорную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. На данный момент лондонцы идут на четвертой позиции и опережают "красных дьяволов" на три балла.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира получил серьезное наказание от УЕФА.

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