Львов - Динамо: стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Львова" и киевского "Динамо" на матч 26-го тура чемпионата Украины, который состоится сегодня, 28 апреля.

ЛЬВОВ - ДИНАМО: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 19:30.

ФК Львов: Сарнавский, Висенте, Адамюк, Борзенко, Воронин, Мартан, Сабино, Липе, Алваро, Педро, Бруно

Запасные: Бандура, Насонов, Парамонов, Кадина, Пернамбуко, Шина

Динамо: Бущан, Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко, Шепелев, Андриевский, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Русин

Запасные: Рудько, Шабанов, Сидклей, Сидорчук, Цитаишвили, Шапаренко, Исаенко

Главный арбитр - Игорь Пасхал.

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