Европейский гранд подготовил красочный сюрприз перед игрой Лиги чемпионов: опубликовано видео

Перед началом первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" "Барселона" и болельщики на "Камп Ноу" представят красочное действо.

Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Зрители, попавшие на игру, создадут на трибунах стадиона в Барселоне красочную мозаику, которая будет состоять из сине-гранатовых и красно-желтых цветов, которые отождествляются соответственно с клубом и Каталонией. На трибунах также будет выложена надпись "Готовы раскрасить Европу".

Напомним, матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится в ближайшую среду. Ответную игру команды проведут на "Энфилде" 7 мая.

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