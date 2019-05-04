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Где смотреть онлайн Динамо - Александрия: расписание трансляций

суббота, 04 мая 2019, 09:45
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В субботу матче 27-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле встретится с третьей командой турнирной таблицы - "Александрией". Встреча пройдет на столичном НСК "Олимпийский".

ДИНАМО - АЛЕКСАНДРИЯ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Встреча 27-го тура украинского чемпионата начнется в 17:00.

Прямую трансляцию этого матча можно будет посмотреть в эфире телеканала "2+2".

Киевское "Динамо" сохраняет надежды на чемпионский титул, но лишь на бумаге. Команда отстает от "Шахтера" на семь очков и должно случиться чудо, чтобы "горняки" упустили очередной чемпионский титул. Что касается "Александрии", то команда тоже почти решила задачу на сезон. Практически гарантировано команда займет третье место по итогам сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" наказали за поведение фанатов на матче с "Челси".

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