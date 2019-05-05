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Где смотреть онлайн Аякс - Тоттенхэм Хотспур: расписание трансляций

воскресенье, 05 мая 2019, 14:46
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8 мая состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэм Хотспур". Встреча состоится в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Аякс" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало матча в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между "Аяксом" и "Тоттенхэмом" пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первой игре нидерландский клуб праздновал минимальную победу со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1/4 финала "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити", а "Аякс" победил "Ювентус".

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