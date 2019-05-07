Где смотреть онлайн Ливерпуль - Барселона: расписание трансляций

7 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов встретятся английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона". Встреча пройдет на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. В первой игре испанский клуб добыл уверенную победу со счетом 3:0.

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Прямая трансляция противостояния между грандами европейского футбола пройдет на украинском телеканале "Футбол 2". Кроме того, матч покажут российские телеканалы "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 1".

ЛИВЕРПУЛЬ - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ



Как известно, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед", а "Ливерпуль" был сильнее "Порту".

СПЕЦПРОЕКТ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ-2018/2019: НОВОСТИ, РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ, ТАБЛИЦЫ, ВИДЕО ОБЗОРЫ ВСЕХ ИГР

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" стала чемпионом Испании.