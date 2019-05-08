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Аякс - Тоттенхэм Хотспур: стартовые составы

среда, 08 мая 2019, 20:56
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Стали известны стартовые составы голландского "Аякса" и английского "Тоттенхэм Хотспур" на ответный полуфинальный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 8 мая.

АЯКС - ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 22:00.

Аякс: Онана, Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене, де Йонг, Зиеш, Тадич, Нерес.

Тоттенхэм: Льорис, Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Алли, Эриксен, Ваньяма, Сиссоко, Моура, Сон.

В первом матче "Аякс" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

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Ранее "Апостроф" сообщал, что прогноз эксперта на исход матча "Аякс" - "Тоттенхэм".

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