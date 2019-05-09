Где смотреть онлайн Финляндия - Канада: расписание трансляций

10 мая в Словакии стартует 83-й чемпионат мира по хоккею. Открывать турнир в группе "А" будут сборные Финляндии и Канады. Команды встретятся в Кошице на "Стил-Арене".

ФИНЛЯНДИЯ - КАНАДА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:15.

Прямая трансляция противостояния сборных Финляндии и Канады пройдет на украинском телеканале XSPORT. Кроме того, матч покажет российский телеканал "Матч ТВ".

В группе "А" также выступают США, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания.

Напомним, на предыдущем чемпионате мира сборная Канады стала четвертой. Команда Финляндии прекратила борьбу за медали на стадии четвертьфинала.

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