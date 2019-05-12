Формула-1: Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании, Mercedes сделал золотой дубль

Победителем Гран-при Испании Формулы-1 стал британский гонщик Льюис Хэмилтон, выступающий за Mercedes.

Британец прошел дистанцию за 1 час 35 минут 50 секунд. Второе место с отставанием в 4 секунды занял его партнер по команде Валттери Боттас. В призовую тройку также вошел пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Благодаря победе в гонке Хэмилтон вышел на первое место в общем зачете, набрав 112 очков. Боттас опустился на вторую позицию, имея в активе 105 очков. Третье место занимает Ферстаппен (66).

Гран-при Испании. Результаты гонки.

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes) - 1 час 35 минут 50 секунд

2. Валттери Боттас (Mercedes) +4,074

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) +7,679

4. Себастьян Феттель (Ferrari) +9,167

5. Шарль Леклер (Ferrari) +13,361

6. Пьер Гасли (Red Bull) +19,576

7. Кевин Магнуссен (Haas) +28,159

8. Карлос Сайнс (McLaren) +32,342

9. Даниил Квят (Toro Rosso) +33,056

10. Ромен Грожан (Haas) +34,641

11. Александер Албон (Toro Rosso) +35,445

12. Даниэль Риккардо (Renault) +36,758

13. Нико Хюлькенберг (Renault) +39,241

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo) +41,803

15. Серхио Перес (Racing Point) +46,877

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) +47,691

17. Джордж Расселл (Williams) +1 круг

18. Роберт Кубица (Williams) +1 круг

19. Ландо Норрис (McLaren) - не финишировал

20. Лэнс Стролл (Racing Point) - не финишировал.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Хэмилтон выиграл Гран-при Китая.