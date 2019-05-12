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Лидер "Динамо" получил тяжелую травму и находится в палате интенсивной терапии: подробности

воскресенье, 12 мая 2019, 20:01
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Главный врач "Динамо" Леонид Миронов рассказал о травмах полузащитника Виталия Буяльского и защитника Тамаша Кадара, которые они получили в матче 28-го тура чемпионата Украины с "Зарей" (1:1).

Слова Миронова приводит официальный сайт клуба.

"У Буяльского перелом двух ребер – шестого и седьмого, причем одно со смещением. Сейчас он находится в клинике "Борис", в палате интенсивной терапии, поскольку у него был сильный болевой синдром. Через несколько дней его выпишут из больницы.

Что касается Кадара, то Тамаш почувствовал во время игры мышечный спазм. Сегодня он приедет на базу, отправим его на УЗИ и МРТ, после чего можно будет говорить о характере повреждения более основательно. Пока же трактуем как обычное растяжение или спазм мышц задней поверхности бедра", - сказал Миронов.

После 28 туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, отставая от лидирующего "Шахтера" на 11 очков. Следующий матч киевляне проведут 18 мая на своем поле с "Мариуполем".

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" одержал тяжелейшую победу и приблизился к чемпионству.

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